Kas tead kuidas äratada lapses õpihuvi?

Septembri saabumine ja sellega kaasnev esimene koolipäev toob paratamatult endaga kaasa palju emotsioone. Seda nii lastel kui ka vanematel. Kindlasti tunnevad paljud lapsed suurt rõõmu ja elevust, samas kui vanemad muretsevad, kas laps saab ikka hakkama ja kuidas kõik minema hakkab. Et kooliminek ja selleks valmistumine lihtsamalt läheks, on hea last juba varakult ette valmistada ja teda igakülgselt toetada.