Boheem pükskostüümis

Olgugi et Kuu seis ei määra naise otsuseid, armastab ta lugeda tähtkujudest ning kasutada avastatut vahel ka töises suhtluses: „Mulle meeldib astroloogia. Olen täheldanud, et kui tean, mis tähtkujust inimene on, siis sätib see paika mingi raami. Ma ei ütle, et need iseloomustused on sada protsenti tõesed, kuid mind on need mingil viisil aidanud,“ tunnistab ta.