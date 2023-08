Supermodellidest pereemad: poeg küsib, kas ma ei võiks oma tuntust ära kasutada. Mul pole aga midagi järjekorras seismise vastu

Nende kõigi tööelu tähendas kunagi rohket reisimist, ent nüüd on nad perele orienteeritud. Christy ja Cindy on olnud mõlemad pikas abielus. Neil on lapsed, koerad ja kõik see, mis võiks kuuluda stereotüüpse pereelu juurde. See on tänapäeval märkimisväärne saavutus, eriti naistele, kes on olnud väga varajasest noorusest superstaarid. Kust sa üldse võtad aega, et kaaslast leida? Christy on abielus näitleja ja režissööri Edward Burniga. Ta tunnistab, et tulevase abikaasaga tutvudes ei osanud ta algul millestki rääkida. Ta oli äsja modellindusest veidi eemale astunud, et lõpetada New Yorgi ülikool. „Leidsin, et olen uus inimene, sest olin kooli läinud. Tema meelest oli aga naljakas öelda, et sellal kui mina lendasin äriklassis, teenis tema 18 000 dollarit aastas. Sel hetkel oli mul äärmiselt ebamugav.“ Kui ta mees nägi nüüd eespool mainitud dokumentaalfilmi, leidis ta, et selle vaatamine võiks inimestel heameelt valmistada ja olla põnev ka nende ühistele lastele. Grace on New Yorgi ülikooli tudeng ja modell, Finn lõpetab gümnaasiumi. Christy aga leiab, et lapsed võivad nüüd hakata vaidlema, et mis mõttes nad ei tohi ühte või teise kohta minna, kui nende oma ema oli 16aastasena kella neljani hommikul kuskil linna peal.