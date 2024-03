Endised suhted, mis elavad edasi sotsiaalmeedias: alati on see üks eks, kes vajutab kõigele, mida sa postitad „meeldib“

Olid ajad, mil suhte purunedes oli inimestel võimalus täielikult sidemed läbi lõigata. Näiteks teise linna kolides. See ei ole aga enam nii lihtne (ja ega me vist ei taha ka, et oleks). Alati on see üks eks, kes vajutab kõigele, mida sa postitad „meeldib“ . Endine silmarõõm, kes ilmub automaatsetesse sünnipäeva meeldetuletuskirjadesse. Eks, keda sa näed Tinderis. Eks, kelle Spotify kuulamisi sa jälgid. Eks, kelle uus tüdruksõber saatis sulle sõbrakutse. Eks, keda sa jälgid, et teaksid, kuidas teda tagasi võita. Eks, keda jälgid, et teaksid paremini, kuidas teda vältida. Eks, kes pärast lahkuminekut lõpuks sinu nõuandeid kuulda võttis. Eks, kelle uus partner on täpselt nagu sina. Eks, kelle uus partner blogib oma seksuaalelu kohta. Eks, kellel on endiselt sinu alastipildid. Eks, kellega te unistasite koos ühisest tulevikust, kuid nüüd oled sa nii õnnelik, et seda ühist tulevikku ei tulnud.