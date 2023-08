10 nippi ideaalseks pudelipäevituseks

Valikus on mitmed erinevad tumedusastmed ja tooteid saab vastavalt soovile omavahel segada, et saavutada just sellise intensiivsusega päevitus, nagu soovid.

Firma tootevalikus on Self Tani tooted, mis on klassikalised, pakkudes erinevaid kombineerimisvõimalusi. Uuemad tooted on näiteks Berry Sorbet Bronzing Mousse − ikooniline ja enim müüdud vaht, mille boonuseks on värskendav marjasorbeti lõhn, ja Luxe Body Serum – kollageeni võimendava kompleksiga niisutav seerum. Self Tani kategooria alamliigiks on kiirpäevituseks mõeldud ekspresstooted, mis võimaldavad saada jumekaks juba ühe tunniga. Lisaks võid valida Gradual Tani tooted igapäevaseks naha eest hoolitsemiseks ning päevituse säilitamiseks. Komplektid sisaldavad alustamiseks ja tervikliku kogemuse saamiseks vajalikke vahendeid. Uusimaks nende hulgas on Award Winning Kit, mis sisaldab ekspress-kehavahtu, igapäevast hooldavat ja päevitust säilitavat kreemi ning pealekandmiseks kinnast. ST.TROPEZ' tooted on professionaalide ja staaride valik üle kogu maailma, millest võivad saada ka sinu lemmikud!