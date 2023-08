FOTOD | Üllatav! Populaarne värvivalik tänasel roosiaia vastuvõtul

Roheline on looduse värv, ent teadupärast on see kollase ja sinise tulem. Esimest seostatakse optimismiga, teist aga rahuga. Nii on roheline positiivne värvitoon, mis kannab endas elujõudu, värskust ja rahu. Väidetavalt aitab roheline värv ka paremini keskenduda.