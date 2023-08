Esimene kihlus ei pruukinud õnnestuda, ent 19 aastat hiljem tähistavad Jennifer Lopez ja Ben Affleck esimest pulma-aastapäeva

Jennifer ja Ben tutvusid 2002. aastal filmi „Gigli“ võtetel. Toona oli Lopez veel abielus oma teise abikaasa Chris Juddiga, ent 2003. aastal läksid nad lahku. Pärast seda hakkasid Lopez ja Affleck kohtamas käima ja ka kihlusid, ent nende liit lagunes 2004. aastal. Jennifer on avalikult öelnud, et lahkuminek Benist tekitas talle elu kõige suurema südamevalu ning ta kartis, et sureb lihtsalt kurbuse tõttu ära.