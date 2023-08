LUGEJAKIRI | Päris elu muinasjutt: mul oli kogu aeg tunne, et see ei saa võimalik olla. Siin peab mingi konks olema

Sellest on möödas nüüd üle seitsme aasta. Olin toona 35aastane ja just lõpetanud oma esimese pikaajalise suhte. See kõik ei viinud lihtsalt kuhugi. Meil polnud lapsi ega ühiseid kohustusi. Polnud mõtet seda lugu rohkem venitada, mu armastus tema vastu oli taandunud sõpruseks.