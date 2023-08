Barbie-suvi on möödanik! Tõsielustaar Kylie Jenner lasi teha endast nuku ühe teise populaarse mänguasja järgi

Bratzi nuku päevased riided on aga nahast minikleit ja päikeseprillid. Nukule on lisatud ka Bratzidele omane huultekujuline käekott ja platvormsaapad. Saadaval on ka nukk Kylie, kes kannab paljastava õla ja pika lõhikuga musta õhtukleiti.

MGA Entertainmenti asutaja Isaac Larian kommenteeris, et nukud nimedega Yasmin, Cloe, Jade ja Sasha olid oma aja lemmikmänguasjad, mis aitasid lastel suhestuda maailma julguse ja Bratitude’iga. „Kylie Jenner on kasvanud üles Bratzidega mängides ning nüüd on ta ka ise modernne Bratzi tüdruk.“ Tõsielustaar on koostööst väga elevil ja jagas infot enda näoga nukust ka sotsiaalmeedias.