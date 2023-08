Näitleja Jennifer Aniston: ma proovisin kõike võimalikku, et beebiootele jääda, aga see lihtsalt ei õnnestunud

Näitlejatar tunnistab, et alguses võttis ta kommentaare väga isiklikult. Kuulujutud tema rasedusest ja spekulatsioonid, kuidas ta on otsustanud karjääri kasuks. Kui toonane Hollywoodi kuldpaar Jennifer Aniston ja Brad Pitt lahku läksid, oli üks põhilisi väiteid, et Jennifer ei tahtnud lapsi saada, sest soovis karjäärile keskenduda. Jennifer on neid kuulujutte korduvalt ümber lükanud. „Tegelikkuses ei teadnud mitte keegi, mis minuga toimus. Miks ma ei saanud lapsi.“



Aniston avalikustas eelmisel aastal, et ta on proovinud ka kunstlikku viljastamist, joonud Hiina teesid, katsetanud kõike võimalikku, et beebiootele jääda. „Ma olin valmis tegema ükskõik mida. Oleks keegi mulle ainult õigel ajal öelnud, et ma oma munarakud külmutaksin. Aga siin ma olen. Tänaseks on see laev sadamast lahkunud.“