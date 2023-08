Uuringud tõendavad, et see, kuidas poisse ja tüdrukuid lapsena kiidetakse, väljendub hilisemas elus

Kuid kuidas teha seda maailmas, mis kuulutab ülimateks väärtusteks täiuslikkuse, nooruse ja ilu? Häid mõtteid, mis aitasid mul sellele küsimusele vastata, sain kahelt enda lemmikult: Reshma Saujanilt, kes on Girls Who Code’i asutaja, ja Heidi Grant Halvorsonilt, kelle sulest on ilmunud hiilgav artikkel nutikate tüdrukute probleemidest. Saujani sõnul on julguse puudus põhjus, miks naised on alaesindatud valitsustes, õiguskaitses, STEM-valdkonnas (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) ning juhtkondades. Naised on sotsiaalselt õpetatud olema inimestele meelepärased, nad ei tohi kõigutada paati, nad tahavad olla täiuslikud. Julgus nõuab midagi muud: arengule suunatud mõtteviisi, vastupidavust, haavatavust ja enesega rahulolu.