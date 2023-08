KUULA | 19aastaselt emaks. „Astusin ülikooli rasedana. Õppejõududel minusse liialt usku polnud, ent lõpetasin kooli nominaalajaga“

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuurikolledžis valgutaja ametit õppinud naine tunnistab, et algul temasse liialt usku polnud. Katsetel oli ta juba kuuendat kuud rase ning keegi ei arvanud, et ta kooli päriselt ära lõpetab. Kange tüdruk haaras aga beebi kaenlasse, istus VIljandi rongile ja lõpetas kooli nominaalajaga. Õppimise kõrvalt töötas ta ka valgustajana Tallinna Linnateatris. Hilisem tee viis aga Pärnu Endla teatrisse.

Merily nendib, et ei temal ega ta abikaasal pole sülle kukkunud ühtegi pärandust. Nii on ühiselt pingutatud, et luua oma kodu. Neid on neil olnud suisa mitu. Sealhulgas ka imearmas maakodu keset metsa.

Naine on veendunud, et laste pärast ei jää midagi tegemata ning ta on seda ka edukalt tõestanud. Pere seikles kaubikuga mitu kuud erinevates Euroopa riikides. Muuseas matkati Norra liustikes, käekõrval 4aastane ja rinnal 6kuune beebi.

Pärast seda suunduti aga seljakotid seljas Aasiasse. Sel aastal veedeti pikem aeg Marokos. Paari vanem poeg käib juba koolis, nii ühildati välismaal olemisega ka koduõpe.

Laste kõrval on Merily arendanud kaht ettevõtet. Beebidele ja nende vanematele suunatud Little Urby, mis sai alguse beebiraamatust ja voodipesusid tootev MUUNI. Naine räägib avameelselt, kuidas on koos abikaasaga firmat juhtida, miks talle meeldib kõike alates arvete saatmisest ja lõpetades fotode töötlusega ise teha.

Juttu tuleb ka sellest, kuidas erineb ühe lapsega elu kahe lapsega elust ning kuidas on neil õnnestunud abikaasaga hoida suhet, mis sai alguse teismelisena.

Kuula täispikka vestlust siit:

