Eksperiment

Sombune pühapäeva õhtu. Plaan on ehitada tekkidest-patjadest kindlus, anda Wolti toidukullerile oma “uus” aadress ja kaitsva sulekihi all vaikselt kevadeni redutada. Tuleb tõdeda, et viimased kuud on päris stressi­rohked olnud: remont venib, suhted on segased, trenni pole jõudnud ja õudselt palju on kogu aeg teha (ma pigem töötan ja võtan ette ekspeditsioone ehituspoodidesse, kui hakkan heietama mõtet, et aga mis siis, kui veedangi oma ülejäänud elu uhkes üksinduses, seltsiliseks vaid priske ja pahur kass (keda mul õnneks veel pole!)).