Kai Realo: kõige rohkem on mulle esitatud küsimust, mis algab sõnadega „Kuidas teie, naine, …?“

Hommikul äratab mind kõige paremini üles suur kruusitäis kanget cappuccino’t.

Stressirohketes olukordades säilitan rahu prioriteete seades – mis on olulisem, mis vähem.

Rõivad, milles tunnen ennast täiesti iseendana, on pehmed, roosad ja ilusad.

Enesekindlust kasvatab kõige paremini väljakutsetega õnnestunud toimetulek, millegi n-ö „ära tegemine, tulemuse saavutamine“.

Parimad ideed tekivad harilikult reisides, avatud silmadega ringi vaadates.

Toit, millele ma ei suuda kunagi vastu panna, on üks hea jäätis.

Kui mu elul oleks tunnusmeloodia, siis kindlasti mängiks seal Queen, Miles Davis ja tantsuline house-muusika.

Maailmavalitsejana tahaksin olla valgustatud monarh ning oma mõjuvõimu kasutaksin kohe kõigi sõdade lõpetamiseks.

Kui mul on täiesti vaba päev, siis ma teen midagi, mis kosutab hinge.

Laul, mis viib tegutsemismeeleollu, on aastaid olnud Lisa Stansfieldi „All Around the World“.

Kiirel päeval toidab kõige paremini Circle K toiduvalik, näiteks kebabiwrapper.

Mõte, mis aitab alati edasi, on teadmine, et kõigele on lahendus, vahel lihtsalt tuleb rohkem pingutada, et see leida.

Kui mu elust ilmuks raamat, siis selle pealkiri oleks ilmselt „Klaasist lagi“, sest kõige rohkem on mulle esitatud küsimust, mis algab sõnadega „Kuidas teie, naine, …?“

E-kirja lõppu kirjutan kõige sagedamini „Tänan!“

Öösiti hoiab mind üleval ainult see, kui on mure mõne lähedase või muu hea inimese pärast.

Kõige parem nõuanne, mis mulle on antud, jõudis minuni üsna mu karjääri alguses – mitte ainult see ei ole oluline, MIDA sa teed ja saavutad, vaid ka see, KUIDAS sa seda teed.

Minu lemmikviis puhkuseks on molutamine ehk passiivne puhkus looduskaunis kohas toredate inimestega.

Töömõtetest lülitun kõige paremini välja kriminulle lugedes. Need haaravad nii jäägitult, et muu jääb korraks kõrvale.

