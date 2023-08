Viis nippi, kuidas läbipõlemisest hoiduda: professionaalne elu võiks olla maraton, mitte sprint

Kirjanik Gretchen Rubini sõnul on selleks hetk, mil tunned tõelist vimma ja seda justkui nii, nagu ripuksid vaevu köie küljes, mis kõlgub kuristiku kohal. WHO sõnastab selle kui sündroomi, mis on kroonilise tööstressi tulemus. On eksperte, kes ütlevad, et tihti väljendub see selles, kui oled aastaid teinud sama tööd, ent see ei paku sulle enam mitte mingit rõõmu.