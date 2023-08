FOTOD | Vaata, millises kodus elavad näitlejad Ashton Kutcher ja Mila Kunis!

Ashton on pärit Iowast, Mila aga sündinud Ukrainas. Nii pole kummalegi maalähedane elu võõras. Neile oli oluline, et uuest majast saaks kodu. Protsess sai alguse siis, kui Mila ootas nende esimest last. Kõik võttis aega viis aastat. Mila juhib tähelepanu, et maja ehitamine ei ole lihtne ettevõtmine. „Teadsin, et see kas teeb meid tugevamaks või murrab meid.“