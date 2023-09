Kui mõtled koolile, siis milline õpetaja sulle esimesena meenub? On see keegi, kes sinusse alati uskus? Või vastupidi, iga kord kahtles. “Õpetajal on meie isiksuse kujunemisele tohutu mõju. Peale selle, kui hästi ta oma ainet valdab, on tähtsad ka tema väärtused – mida ta elus oluliseks peab,” ütleb õpetaja Tamara Sekhniashvili.