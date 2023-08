Avasta oma ehtemaailm!

Ajatu klassika, mis kunagi ei lähe moest. Lisaks loomulikule ilule seostatakse pärleid ka puhtuse, naiselikkuse ja elegantsiga, mistõttu on need populaarne nii igapäevaks kui ka eriliste sündmuste puhul. GIVEN´st leiad suurepärase valiku ehteid magevee pärlitega.

GIVEN liigub samm-sammult koos globaalsete trendidega, mõeldes nii ehete disainile kui ka ettevõtte jätkusuutlikkusele ja sotsiaalsele vastutustundele. Uue kaubamärgi STARDUST kollektsiooni teemandid on kasvatatud sertifitseeritud laboris, kasutades jätkusuutlikke protsesse, tagades suurepärase kvaliteedi ja taskukohased hinnad. Need on väga huvitava kujuga mahukad kivid, mida looduslikest teemantide kollektsioonidest ei leia. Iga kiviga on kaasas sertifikaat, mis kinnitab selle päritolu, unikaalsust ja kvaliteeti!

Neid kalliskive kasvatatakse rangelt kontrollitud laborikeskkonnas, kasutades arenenud tehnoloogilisi protsesse, mis dubleerivad tingimusi, milles teemandid looduslikult maakoore all tekivad. Mõlema mineraali koostis on identne – tegemist on süsinikuaatomitega, mis on paigutatud teemantilaadsesse kristallstruktuuri. Laboris loodud teemant on sama ehtne kui päris. Neil on identsed füüsikalised, keemilised ja iseloomuomadused. Mõned laboris kasvatatud teemantide eelised võrreldes looduslike kividega: heledamad ja selgemad tänu kontrollitud tehnoloogiale; keskkonnasõbralikum; suurem kättesaadavus vormi ja hinna osas.