Luksus on kindlalt tagatud: JLR kuulutab välja viieaastase garantii kõigile uutele Range Roveri, Defenderi ja Discovery mudelitele

Garantii kehtib kõikidele mudelitele üle Euroopa ja selle eesmärk on optimeerida klientide omanikukogemust, viies nimetatud margid samale joonele Jaguariga.

Laiendatud juurdepääs InControl Remote'ile võimaldab klientidel oma sõidukiga vaevata ja intuitiivselt suhelda isegi pikkade vahemaade tagant. Nutitelefoni rakenduse abil saab vaadata, palju on autos kütust järel, jälgida aku laetust ning näha, kas auto uksed ja aknad on suletud või avatud. InControl Remote optimeerib ka maanteeabi ja teeb vajadusel automaatselt hädaabikõne.

Kolmeaastane garantii on autotööstuses standardiks, nii et viieaastase garantii poliitika kehtestamine tagab, et Range Rover, Defender ja Discovery astuvad oma klientide jaoks sammu edasi. Alates 1. septembrist 2023 kehtib nimetatud markide kõikidele mudelitele uus, viieaastane garantii, sealhulgas kerg- ja pistikhübriididele.