Loe, kuidas ebameeldivad emotsioonid enda kasuks tööle panna!

Psühholoogid ütlevad, et sügisel esilekerkivad tunded tulenevad sageli meie ebamugavustundest muutuste suhtes ning ärevusest ja ebakindlusest, mida need muutused endaga kaasa toovad. Melanhoolia, mida võime sügisel tunda, on üks kurbuse vorm, mis annab märku igatsusest päikesevalguse, suve kerguse, soojuse ja roheluse järele. Ent kõik, mida sügis toob, ei ole halb. See toob endaga kaasa ka helgeid, kargeid päevi ja pehmeid kampsuneid.