Miks tekivad täiskasvanutel vistrikud ja kuidas neid ennetada?

Mis põhjustel tekivad täiskasvanueas vistrikud?

Kui puberteedieas on akne tingitud põhiliselt hormoonidest, siis täiskasvanueas on vistrike tekkepõhjused tihti hoopis teised. Näiteks löövad vistrikud välja hooti, kas seoses menstruaaltsükliga, lisaks võivad vistrikke tekitada mõned haigused ja ravimidki kõrvaltoimetena. Naistel näiteks polütsüstilised munasarjad, kuid tihti naised isegi ei tea, et neil see haigus on. Muidugi aitavad kaasa ka elustiil, stress ja vale toitumine. Nii et põhjusi võib olla palju – organism on suur ja keeruline süsteem ning kui seal midagi paigast ära on, võib see kajastuda ka näonahal.