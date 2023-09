KUULA | Eesti keele ja kirjanduse õpetaja kohustuslikust kirjandusest: ega igaühele Eesti külarealism ei sobigi

Podcastis räägime, mis võib olla põhjus, miks meil on nii suur õpetajate puudus. Miks noored pikemaks ajaks kooli tööle ei jää ning kuidas on tema ennast läbipõlemisest säästnud. Juttu tuleb tehisintellektist ja sellest, kuidas seda õppetöösse rakendada. Räägime ka kirjandusest. Raamatutest, mille igaüks võiks läbi lugeda, ja ühtlasi kohustuslikest teostest, mille kohta Mart ütleb „Eesti külarealism, mis ei olegi kõigile.“ Ta ei eeldagi, et iga õpilane loeb „Tõe ja õiguse“ läbi ja on sellest vaimustuses. Oluline on hoopis see, kui noored hakkavad eri raamatute vahel sarnasusi nägema, siis tajub ta, et hakatakse aru saama, miks neid teoseid vaja on.