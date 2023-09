Sumpamas suhtemadalikus

Põhjuseid ebakindel olla on väga palju. Kõik me tuleme oma minevikust kaasapakitud kohvritega. Kellel on seal ilusti kokku lapitud värskelt lõhnav siidist negližee, kellel kiiruga kokku kägardatud haisev plekkidega alukate kuhi. Ta on sinu ees oma laeka avanud ja tema koorem on sulle nüüd nähtavaks saanud. Seal võib olla igasugust pahna. Võib-olla on teda varem reedetud ja petetud ning see sunnib teda ülimale ettevaatlikkusele. Võimalik, et tal oli väga raske lapsepõlv ja ta kardab, et ta hüljatakse taas.