6-astmeline ilurutiin: sügistalvise näohoolduse pärlid

Kui SPF 50 läheb kappi peitu, avaneb võimalus naha taaselustamiseks. Rohkem tubastes tingimustes veedetud aega tähendab ühtlasi ka seda, et saame lõpuks nahahooldusele suuremat tähelepanu pöörata.

Bio Balance’i tooted on leidnud asendamatu koha tuhandete naiste vannitoas, sest tooted on looduslikud, kliiniliselt heaks kiidetud ja taskukohase hinnaga. Nahahooldus on enamat kui pelgalt näopesuvahend ja niisutav kreem. Saavutamaks särav ja nooruslik jume, mille tunnistajaks pole ainult sina, vaid ka inimesed sinu ümber, tasub lisada ilurutiini mõned lihtsad sammud. Vaatame järele!

1. Näopesugeel Bio Balance Dermasoothe värskendab näonahka nii hommikul kui ka õhtul, tagades niisutatuse ilma kiskuvat tunnet tekitamata ja valmistades naha ette järgmisteks toodeteks. Neile, kelle nahk on tundlikum ja vajab aeg-ajalt ekstra hoolt, on tegu ideaalse lahendusega. Hüvasti, mustus ja meik, tere, mõnusalt puhas nahk!

2. Toonik on oluline toode ilurutiinis, mida kiputakse aga tihti ära unustama. Bio Balance Super Toner Glow Skini toonik C-vitamiiniga sobib kasutamiseks õhtul, kuid hommikul näonahka hooldades on see veelgi olulisemal kohal, sest C-vitamiin on kirgastava toimega. Kui toonikute puhul on muidu peavaluks kleepuv nahk, siis selle tootega seda probleemi ei teki. Lisaks aitab toonik ära unustada pigmendilaigud ja peenemad kortsukesed.

Uuenduslikud tooted Eesti iluturul on Bio Balance’i probiootilised seerumid ja kreemid, mis sobivad hästi hooldamaks vananemisilmingutega näonahka.

3. Näoseerumid on nahal mõnusalt kerged, tänu millele sobivad ideaalselt kasutamiseks päevasel ajal, ilma nahka rasuseks muutmata. Sile ja pinguldatud nahk on midagi, mille poole püüdlevad paljud. Bio Balance Probioticsi kortse siluv ja pinguldav näoseerum kõike vajalikku endas peidabki. Öeldakse, et miimikakortsukesed näos on märk rõõmsast inimesest – emotsioonid tõesti kipuvad neid tekitama. Elu ongi vaja nautida ja seerum hea vahend, mis taaselustab nahka.