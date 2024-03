Parima naispeaosatäitja auhinna pälvinud Külli Teetamm: kõik unistused täituvad, aga nende ümber podisevat hautist sa ette näha ei oska

Roosad anemoonid, korjatud Arsenale müüri taguselt pügamata murulapilt, süngivad samas toonis veiniplekkidega laudlinal. Magamistoas on kõrvuti kaks raudpäitsiga voodit. Üks etendaja oma, teises võib külastaja pikutada, nautides pead pööramata vaateid laes laiutavas peegelinstallatsioonis. Või on see hoopis võimalus rampväsinuna omada visuaalset kontrolli kodus toimuva üle? Ketis ukse vahelt saab kiigata salapärasesse tuppa. „Meil on tolmuga leping, et siin toas võib ta teha mida iganes, teistesse asja ei ole,“ muigab Külli. Oma päevaplaani on ta kirjutanud valgele seinale Shakespeare’i näidenditest pärit tsitaatides.