Lillelõhnaline kutsikas ja teisi imesid Baskimaalt

„Palun kaks pokaali txakoli’d,“ alustan oma tellimust. Lõunasöögiaeg on tegelikult läbi ja õhtusöögini mitu tundi aega, mistõttu on mul joogiks valida küll palju veinipudeleid, ent söögiks vaid baariletile jäänud suupistevaliku riismed, mille hulgas on siiski mitu prisket tortiljatükki ja kobedat võileiba. „Ja võtaks siis veel tortiljad ja selle ja selle ja selle, kõiki kaks tükki,“ osutan näpuga pincho’dele, millele ma hispaania keeles nime anda ei oska. Olen päriselt näljane. Teekond Tallinnast on võtnud ikka oma aja ja viimati näksisin midagi vist Riia lennujaamas, mis tundub nagu sündmus mõnest eelmisest elust.