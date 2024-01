Kuidas tuvastada flirtivat kehakeelt? Kas meestel ja naistel on see tõesti niivõrd erinev?

On oluline kehakeele märke õigesti lugeda. Vastasel juhul võib kiindumust väljendavat žesti tõlgendada agressioonina kellegi poolt, kes ei andnud sulle „rohelist tuld“. Enne kui räägime flirtimise märkidest lähemalt, jagame mõningaid huvitavaid fakte kehakeele kohta. Kõigepealt on vaja aga täpsemalt seletada, mida me kehakeele all silmas peame.