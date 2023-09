Tasakaal ja tuline ilu

„Noorena tahtsin end proovile panna. Adrenaliin, mis verre paiskub, on hirmutav, aga ergastav,“ räägib ta. „Ujusin pikalt, pikalt öises meres, vee all, seni, kuni tundus, et õhku polegi enam tarvis. Kummaline ja väga paeluv tunne, nagu lõpused oleks kasvanud. Vahetult enne täielikku pimedust tõusin pinnale. Hiljem üks targem inimene selgitas, et sa jaksad hinge kinni hoida, kuni pilt taskusse viskab, siis tekib automaatselt sissehingamise reaktsioon... See tähendab, mängisin surmaga. Poisikestena läksime kord paadiga avamerele, tuul lükkas meid edasi, nägime tagasisaamisega kurja vaeva. Külm higi tuleb peale, kui mõtlen, et minu lapsed võivad midagi sarnast teha. Samas, kuidagi peab ju inimene elu õppima. Elus on nii palju maitseid, mida tahaks proovida, mõned surmavalt ohtlikud, teised jällegi mesimagusad. Niisama ahju taga konutamine pole ka mingi elu.“