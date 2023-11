Mari Ojasaar-Parve: minu jaoks on palju ilusam positiivse olekuga naine kui piltilus naine, kes on enda sees tasakaalust väljas

Mari Ojasaar-Parve elab koos abikaasa Jesper Parve ja kolme lapsega Hiiumaal keset metsa. „Minu jaoks ei ole oluline igapäevane luksus, vaid igapäevane rahu. Seda on meie tavapärases elukeskkonnas väga palju,“ räägib ta. Rahu ja tasakaalu õhkub Marist tõesti – see õrn ja naiselik naine on elus oma koha leidnud ja silmanähtavalt õnnelik.