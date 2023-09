Vandeadvokaat, kes lõi rinnahoidja asümmeetrilisele rinnale: näen, et naised tohutult häbenevad seda teemat – kehakultus, ideaali tagaajamine on meil verekoodis sees

Merlin otsustas täita tühja koha turul ning luua rinnahoidja asümmeetrilistele rindadele. Esmakordselt torkas talle see mõte pähe 15 aastat tagasi: kas oleks võimalik disainida rinnahoidja, mille üks korv on rohkem toestatud? Toona jäi ideesähvatus sinnapaika. „Kohtudes Aleksandriga, kellest praeguseks on saanud mu abikaasa, rääkisin talle oma unistuste tootest, kuna olen ise asümmeetriliste rindadega,“ lausub Merlin. „Tema oli kohe, et super, teeme ära! Kahe päeva pärast teatas ta, et Baltikumis on ringreisil Euroopa suurim rinnahoidjakorvide tootja, kes järgmisel nädalal tuleb meiega kohtuma.“ Merlin on samuti kiire tegutseja, ent niisugusest turbotempost ja tulemuslikkusest oli ikkagi jahmunud: päriselt ka?! Pärast toda kokkusaamist hakkasid Merlin ja ettevõtjast Aleksander projektiga tõsiselt tegelema, käisid Pariisi kangamessidel ja lükkasid käima tootmise Lätis.