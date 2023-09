Kas võitled valuga? Eliise kogemusloost saad teada, mis aitas tal piinavast valust pääseda

Ükskõik kui vanad me ka poleks, kõik me peame igas eluetapis kogema valu. Lapsena on kasvuvalud, noortel intensiivsest trennist lihasvalud, täiskasvanueas stressist peavalud ning elusügises liigesvalud. Kui valu kestab aga pikemat aega, hakkab see häirima igapäevaelu. Kuigi maailmas on valuvaigistite ületarbimine kasvav probleem, siis endiselt on arstide esimeseks lahenduseks retseptiravimite väljakirjutamine. 33-aastane Eliise sai aga kroonilisest valust lahti hoopis loodusliku abivahendiga. Naine jagab enda kogemust lootuses, et saab kasvõi üht inimest säästa sellega pikast ja piinavast valust.