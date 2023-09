KOLUMN | Katri Teller sotsiaalmeedias levivatest koolitustest: tundub, et õpetama asutakse sageli enne, kui ise asjast aru saadakse

Tundub, et õpetama asutakse sageli enne, kui ise asjast aru saadakse. Kui siia lisanduvad veel n-ö ratsa rikkaks koolitused nagu „Õpi Instagramis reels’e tegema ja saa rahaliselt vabaks!“, siis ongi tulemus käes. Usaldusväärsuse kasvatamiseks pole patt ka jälgijate ostmine – lihtsameelsemad kohe mitukümmend tuhat korraga, vaimselt võimekamad jupikaupa. Kuigi seda kõike on võimalik kontrollida, siis igaüks kahjuks selle peale ei tule ja nii saabki müüja end positsioneerida kui armastatud eksperti. Fake it till you make it?