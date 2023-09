Sisulooja Kätriin Huttunen: võrdle ennast ainult oma eilsete õppetundide, tänase pühendumise ja homsete unistustega

Stressirohketes olukordades säilitan rahu tänu oma elukaaslasele Henrile, kes alati rõhutab „Pole probleeme, on ainult lahendused“.

Rõivad, milles tunnen ennast täiesti iseendana , on monokroomsed skandinaavia stiilis outfitid kvaliteetsetest materjalidest ja Salomoni tossud.

Toit, millele ma ei suuda kunagi vastu panna , on mereannid

Kui mul on täiesti vaba päev , siis ma loen raamatut, sõidan rattaga Taanis ringi, kutsun õhtuks sõbrad grillima ja lauamänge mängima.

Mõte, mis aitab alati edasi: lisaks investeeringutele kasvavad eksponentsiaalselt ka teadmised, elukogemus, tutvused, sõprus, armastus, uued ideed, inspiratsioon, enesekindlus, karjäär jne – algus on raske, aga tähtis on alustada ja järjepidev olla.

Öösiti hoiab mind üleval lõputu arutelu elukaaslasega sellest, kui äge meie elu on ja kui erinev see on meie taustsüsteemist.