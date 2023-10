5 fakti, mida sa tänase sünnipäevalapse Kate Winsleti kohta ei teadnud

1. Kuuldavasti kandideerisid „Titanicu“ filmi Rose DeWitt Bukateri rollile veel ka Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Madonna ja Cameron Diaz. Kui Kate rolli endale napsas, oli ta režissöörile saatnud kimbu roose, viidates kehastatava tegelaskuju nimele.

Muuseas oli ta rolli nii pühendunud, et keeldus vees filmitud stseenides kalipsot kandmast. Tulemuseks oli kopsupõletik.



Kate on ka rääkinud, et ta ei saa kunagi minna laevale, ilma et keegi ütleks: „Kas me palun võiksime paadininasse minna? Ainult mu ema pärast?“ Ja nii ta siis poseerib seal kõigiga ühistel fotodel.

2. Kate Winslet on kõige noorem näitlejatar, kes on saanud seitse Oscari nominatsiooni. 31aastaselt oli ta juba „viie nominatsiooni klubis“, kuhu kuuluvad lisaks veel ka Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Cate Blanchett, Susan Sarndon ja Glenn Close. Winslet on tunnistanud, et selline au tekitas talle suurt rõõmu. „See ei pidanud kellegi minusugusega juhtuma. Ma ei ole tõupuhas laps, klassikaliselt koolitatult. Samuti ei kasvanud ma peenes peres.“

2. Winslet on ilubrändi L’Oréal nägu. Lepingusse nõudis naine punkti, mis keelab tema fotode liigse töötlemise. Aastal 2015 ütles ta, et tema jaoks on oluline kehapositiivsus. Kate on kolme lapse ema ning tema kodus on range keeld ajakirjadele. „Inimesed ei näe päriselt sellised välja. Filmides võin ma glamuurse välimusega olla, aga ma olen selleks istunud kaks tundi juuksuri- ja meigitoolis.“

3. 11-astasena osales Kate ühes hommikusöögihelveste reklaamis. Kui ta kord saates „Good Morning America“ oma uut filmi tutvustamas käis, tahtsid produtsendid teda üllatada ja näitasid klippi kõnealusest reklaamist. Paraku ei näidatud aga õiget klippi ja ekraanil nähtav tüdruk ei olnud noor Kate. Winslet ei tahtnud aga tekitada pahandust inimesele, kes selle eest vastutav oli, ja ütles otse-eetris ainult: „Kummaline, väga kummaline olukord.“ Kui juhtunu hiljem välja tuli, oli saatemeeskond Kate’ile lahke žesti eest väga tänulik.