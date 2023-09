TOKU jõudis ringiga tagasi Jaapanisse

KYOTO sussid on valmistatud naturaalsest taimpargitud nahast, mis pärineb Euroopast. Taimparknahk on iseloomuga nahk, mis hakkab ajas oma elu elama. Pikapeale lisanduvad väikesed kriipsud-kraapsud annavad sussidele vaid väärikust juurde. Nende mugavuse eest hoolitseb sisetald, mis on pehme, õhku läbilaskev ja kaetud naturaalse korgiga. Selleks, et suss oleks eriliselt hingav ja põrutuskindel, on lisatud sisetalla alla täiteks naturaalset kookoskiudu. Välistald on tehtud kergest mikrofiibrist, mis on kaetud õhukese kummikihiga, et suss ei libiseks. Jalatsid on mõnusa laia liistuga ja saadaval paarissuurustes, seega avarad, et jalgadel oleks tõeliselt mugav.