Kirurg Kristina Kull: öösel kontrollin mitu korda ega haiglast kõnesid pole. Olen opituppa ka otse saunalavalt sõitnud

Skalpell libiseb tasaselt valgel nahal. Terase läbilõikav puudutus paljastab millimeeter millimeetri haaval sarlakpunase vere, närvid, sooned, lihased. Kõik, mis peidus pinna all. Võib vist veendumusega väita, et kirurg Kristina Kulli argipäev on täis teravaid elamusi.