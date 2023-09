Vaata enne ja pärast fotosid: 12 kihti tapeeti hoidis seina püsti. Tuli teha uus sein, sest vana sai sõrmega ümber lükata

Kaarli puiestee maja Tõnismäel on kohe Kaarli kiriku ja rahvusraamatukogu vastas. Erik on koolis arendusjuht ja õpetab kunstiajalugu, aga ka arhitekt, nii et välja otsiti kõik varasemad majaplaanid ja enne ostmist käidi korterit uurimas ka ehitajatega. „Algselt oli hoone plaanitud vägagi esinduslik, jääb see ju Toompea teele. Aga pärast toonaseid pöördelisi sündmusi (Stalini surm – toim) tehti maja välifassaadi ehituse käigus tagasihoidlikumaks, võeti rõdud ja muud kaunistused ära,“ ütleb ta.

Pärast aastaid puitmajas, kus kuuled täpselt, milline naaber mis kell mida teeb, oli nende soov kivimaja. Viimaseid Kassisabas aga napib. Korra käidi vaatamas ka uusarendust, aga ajaloota karp tundus liiga kurb väljavaade koduks. „Meile meeldib väga reisida, ja ükskõik kas Riia, Vilnius, Kopenhaagen või Madrid, meid köidavad esinduslikud kivihooned laiadel bulvaritel. Eestis selliseid liiga palju pole,“ tõdeb Erik. „Mõtlesime, kus meile kõige rohkem meeldib käia... Meile meeldib Hirvepark, et saaks jala minna näiteks Balti jaama turule, koeraga jalutama. Ja siis leidsime selle. Koha eelis on muidugi ka kõrged laed, mis on meile üliolulised,“ räägib Triin.

„Meil ei olnud tol hetkel kinnisideed, et peame ruttu kodu ostma. Või milline see täpselt olema peab. Olime end oma üürikodus väga hästi sisse seadnud,“ ütleb Triin, kes oli seal erinevate korterikaaslastega elanud juba enne Erikut, kokku kümme aastat. „Aga vaatasin aeg-ajalt kuulutusi ikka. Plaanisime jääda Kassisabasse, seal sobis kõik.“

„Me võtsime alguses kõik tapeedid maha,“ ütleb Triin. „Magamistoas oli 12 eri kihti! Roosa, roheline, roosa, roheline – need olid ilmselgelt algse omaniku kaks lemmikvärvi, siis ta vahetas neid. Vahepeal tuli mingi lilla toon sisse... Meeletult raske oli seda tapeeti ära saada! Mina ei tea, millega nad tollal seda liimisid, ajalehekiht oli ka veel igal pool vahel, ja see kõik kokku oli nii paks kord, et kui me selle lõpuks ära võtsime, hakkas sein magamis- ja söögitoa vahel lihtsalt loksuma. Tapeet hoidiski seina püsti! Tuli teha uus sein, sest vana sai sõrmega ümber lükata.“

Kui hakati korterit renoveerima, selgus, et ehituskvaliteet oli algselt olnud kohutav – põrandaalustes ja seintes oli kasutatud isolatsioonina suvalist ehitusprahti. Seinad on väga kõverad, kulus päris palju tööjõudu.

„Siin oli ilus kalasabaparkett,“ lausub Triin. „Professionaalid ütlesid, et nõukaaegset parketti pole mõtet taastada, kvaliteet on nii kehv – isegi kui suure raha eest korda teha, hakkab see loksuma ja kriuksuma samamoodi kui enne renoveerimist. Kurb iseenesest, et ei saanud killukest ajalugu säilitada. Valisime sarnase, väiksema liistu, mis meenutaks originaali.“

Korter oli ehitamisest alates ühe perekonna käes olnud ning kui Triin ja Erik seda vaatamas käisid, läks veel kaua, kuni eelmised omanikud vaagisid, kas ikka tasub müüa. Lõpuks, kui tehinguks läks, valiti kõigist soovijatest välja just nemad, sest noored olid juba kodu nimel nii palju tööd teinud – plaane joonistanud, ehitajatega kohapeal käinud, linnavalitsusest ja muinsuskaitsest päringuid teinud, hinnapakkumised saanud ja oma plaane ka müüjale näidanud. Eelmised omanikud teadsid, et nende perekonna kodu on heades kätes.

„Meile meeldivad vanad majad, neil on hing sees, need on ainulaadsed, enam selliseid ei tehta, juurde ei tule. Võiks rohkem olla noori inimesi, kes renoveeriks vanu maju ja kortereid. Siin majas on palju eakaid ja nad ei jaksagi midagi teha, aga maja tuleb ju korras hoida,“ räägib Triin.

Korteri pindala on 76 ruutmeetrit, aga see mõjub palju suuremana – kindlasti annavad avarust juurde kahed topeltuksed, mis loovad pika perspektiivi läbi köögi, söögitoa ja magamistoa. „Isegi sõbrad, kellel on 130ruudune maja, ütlevad, et meie kodu tundub suurem kui nende oma,“ ütleb Erik. „Varem osati teha erilisi planeeringuid. Uusarendustes on tihti lihtsalt kastid üksteise kõrval.“ Kodu teeb omanäoliseks ka asjaolu, et kaugeltki kõik nurgad korteris pole täisnurgad – näiteks sisse tulles on koridor kerge kaarega. „Aga eks see planeering, selline ringiratast ja läbi korteri käidav, mitte eraldiseisvad ruumid, võluski meid. Ka meie väiksem Kassisaba üürikas oli üldjoontes sama plaaniga.“

Linna süda, elu süda

„Asukoht on väga oluline, et saaks rattaga, jalgsi ja ühistranspordiga liikuda,“ lausub Erik.

„Me oleme linnainimesed, meile meeldib ka reisida linnades,“ lisab Triin. „Mulle ei tekita linnakära ja müra stressi, mulle tegelikult meeldib olla elu keskel. Paljud külalised vaatavad hästi kaua siit aknast välja, jälgivad lihtsalt inimesi ja mis siin toimub. Laulupeorongkäik on meil akna all, vabariigi aastapäeva paraad. Ja Kaarli kirik on kõige ilusam kirik Tallinnas, selle tuled õhtul... Ja vaikne on siin. Suvel magame, aken lahti, õuemüra ei häiri, aga eks me oleme harjunud. Isegi kirikukellade löömist ei kuule!“ Ümberringi on palju rohelust – Kaarli puiestee puud võtavad müra kinni, lähedal on Hirvepark, Tuvi ja Falgi park, isegi Pikk Hermann paistab.