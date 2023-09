Poeetiline Põldroos

Jah, rääkisin tookord ka seda, et mingi hetk hakkab see keha muutuma. Vaatad, et oot, kogu aeg on olnud nii, aga nüüd veidi teisiti. Hakkad tihedalt jälgima, mida sööd, kuidas liigud ja mida mõtled. „Kuula oma keha!“ öeldakse sulle. Aga kuidas sa teda siis täpsemalt kuulad? Su keha on imekeeruline intelligentne masinavärk, mille taga on miljoneid aastaid evolutsiooni. Iga väike sõrmeliigutus vallandab pika rea protsesse, reaktsioone ja mehaanikat, mida mõista on pea võimatu. Mis kaaluprobleemi puutub, siis on kehal imeline komme teada anda, millal kõht on täis. Kui see teade tuleb, pole vaja enam ühtegi lusikatäit süüa. Sealt edasi on ainult ülesöömine. Meid on ju kõiki õpetatud, et „söö taldrik tühjaks, kusagil lapsed nälgivad“.