„Nii nagu lapsevanemad muretsevad, et neid ei kutsuta kuskile laste pärast, pelgan mina, et mind jäetakse kõrvale, sest mul pole järglasi.“

Viimase kolme aasta jooksul on kõik peale kahe Sasha keskkooli sõpruskonnast saanud lapsed. Samuti pooled tema kolledži sõpruskonnast ja ülejäänud pooled on pereplaneerimise erinevates etappides. Selle aja jooksul on ka Sasha püüdnud lapseootele jääda, läbides mitmeid ebaõnnestunud viljakusravi protseduure. Ta tunnistab, et mingil perioodil oli tal raske suhelda oma sõpradega, kes olid edukalt peret loonud, samal ajal kui tema kannatas viljatuse all. Kuid nad hakkasid sõpradega teineteisest kaugenema ka sellepärast, et aega, mida teineteisele pühendada, jäi pereelude kõrval järjest vähemaks. Mõnikord tundus Sashale, et keegi ei räägi enam muust kui oma lastest ja nende imearmsatest arenguetappidest, ja ta ei suutnud nendega enam suhelda. Näiteks täiesti tavaline oli, et ta saatis oma sõbrannale sõnumi, igatsedes vestlusi tühjast-tähjast, ja ta sõbratar vastas talle fotoga oma lapsest mänguväljakul - parimal juhul tüütu, kuid see võis täita Sasha ka erilise kurbusega, mis ähvardas käia tal üle jõu.