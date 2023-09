Eesti naine: olin Balti jaama turu ees selili maas, võõras mees kiskus minult riideid seljast

Ühel suvisel peol märkasin, et inimesed käivad mitmekesi ühes WC-kabiinis. See on ju arusaadav, mida nad siis teevad. Jututeemaks see seltskonnas ei tulnud. Mina ise sel peol narkootikume ei teinud. Selliseid inimesi oli veel, aga teiste käitumine ei puutu meisse, igaüks elab oma elu. See olukord ei üllatanud mind, sest olin neid näinud varemgi narkootikume tegemas. Nad kasutavadki aeg-ajalt pidudel narkootikume.