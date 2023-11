Ettevaatust! Piiritsoon

Sõnapaar „piiride kehtestamine“ kõlas mulle alati väga radikaalselt, agressiivselt. See tundus nõudlik ja ainult ekstreemseteks olukordadeks. Kujutasin ette, kuidas seisan jalad harkis, käed puusas ja hakkan õiglust jalule seadma. Kuidas? Vist nii, et kõva häälega teatan, et see on minu piir ja siit sa üle ei astu! Näiteks juhul, kui keegi on vaimselt vägivaldne?