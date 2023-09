Kliinik avas Tallinna kesklinnas erilise järelravihaigla

Haiglavõrgu arengukavas 2040 on toodud välja, et Eestis on teenuse osutamine peamiselt arstikeskne, ent meil puuduvad ühised hoolduskavade süsteemid. Norlan nendib, et saadaval on kvaliteetne ravi iga terviseprobleemi jaoks, räägime me siis kaugele arenenud südameoperatsioonidest või keerulistest ortopeedilistest protseduuridest. Mida aga olemas ei ole, on operatsioonijärgne pikaajalisem tipptasemel hooldus. „Iga operatsioon, nii väike kui ka suur, nõuab ainulaadset operatsioonijärgset raviplaani. See hõlmab muuhulgas haavahooldust, isikupärastatud füsioteraapia rutiine, patsiendi toitumise juhtimist, valu leevendamist ja palju muud,“ tõdeb kogenud arendusjuht ja möönab, et kõik need kriitilised aspektid võivad üldhaigla segaduses sageli kaduma minna. See omakorda võib patsiendile kaasa tuua hilinenud või mittetäieliku paranemise. Nõnda oligi üsna selge, et patsiendi taastumiseks tuleb luua spetsiaalne keskus. „Õige operatsioonijärgne hooldus kiirendab taastumist, muudab operatsiooni tõhusamaks ja vähendab tüsistuste tekkimise tõenäosust,“ teab Norlan, ning lisab, et Christinas Clinicu üheks missiooniks ongi pakkuda kõikehõlmavat operatsioonijärgset ravi.