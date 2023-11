Palun muusikat!

Kas see päriselt nii oli, teab legendaarne laulja ise, ent selliseid lugusid on teisigi. Vahel suisa pruutpaari enda soovil. Inimesed tõesti kipuvad sõnu mitte kuulama, ent pulmapäeval võib see pentsikult välja kukkuda. Tean lauljat, kes juhtis noorpaari tähelepanu sellele, et tseremooniaks palutud loos „Kuldne põld“ on read „Ei soovi ma tõotusi anda ja olen neist murdnud ka mõnda“. Ehk ei ole see pühaliku hetke jaoks just kõige sobivam?