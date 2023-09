Geniaalne nipp, kuidas end igapäevaselt trenni tegema motiveerida: see tuletab mulle meelde, kui palju ma olen vaeva näinud!

Tõenäoliselt ei tõuse just palju käsi. Kuidas end aga motiveerida neil hetkil, kui treeningmati lahti rullimine või spordikoti pakkimine tundub lausa ületamatuna näiva tegevusena? Kas sind motiveeriks see, kui teaksid, et iga tehtud trenni eest saaksid sa ka tasu (lisaks toonuses kehale)?