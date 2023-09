Suhe, millest valjusti rääkida ei julgeta. 38-aastase naise lugu: oleme salaja kohtamas käinud veidi üle aasta!

„Möödus aastaid sellest, kui ma teda viimati nägin, kui me baaris üksteisega kokku põrkusime. Sel õhtul sai joodud palju jooke ja üks asi viis teiseni. Sealt edasi, enne kui arugi saime, olin tema juures. Alguses ei suutnud ma uskuda, mida me tegime. Mul oli nii häbi, kuid ma ei suutnud alla suruda tunnet, et ta mulle tegelikult meeldib ja meeldis ka meie ühine öö.“