Vähem, kui arvata võiks? Dermatoloog avaldab, kui sageli peaks tegelikult duši all käima

Dermatoloogiaeriala dotsent dr Mary Stevenson USA-st sõnab, et duši all käimise sagedus peaks sõltuma mitmest isiklikust tegurist. Nende tegurite hulka kuuluvad nahk, vanus ja aktiivsus. Üldiselt tõdes dr Stevenson, et duši all või vannis võiks käia iga kahe kuni kolme päeva tagant. Kui aga inimene on aktiivse eluviisiga, teeb trenni, võiks arusaadavalt end pesta iga päev.

Dermatoloog sõnas, et sama oluline kui pesemise sagedus, on ka see, kuidas end pesta. „Inimesed kipuvad kogu oma keha seebitama, mis pole tegelikult vajalik,“ ütles ta. „Seebitada tuleks ainult kaenlaaluseid, intiimpiirkonda ja jalgu, sest need on kohad, mis hakkavad ebameeldivalt lõhnama.“ Kogu keha seebitamine teeb nahale hoopiski karuteene, kuivatades seda liigselt. Just sel põhjusel ei soovita dermatoloog võtta ka pikka ja kuuma dušši.