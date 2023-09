„See ei ole usalduse puudumine, see on austus!“ Naine seadis oma abikaasale karmid reeglid, et suhet hoida

Kõige esimene neist, mille naine videos välja toob on juba üpriski karm. Nimelt ei tohi kummalgi poolel ei olla vastassoost sõpru ja vähe sellest- vastassoost inimesega ei tohiks kumbki neist ka üksi ühte ruumi jääda. Naise nimekirja kuulus ka see, et ei tohiks vastussugupoolele sõnumeid saata, ilma, et teine pool suhtes seda teaks.

McPhersonil ja tema kaasal on ka sotsiaalmeedia tarbimise osas omad reeglid. Lisaks sellele, et pornograafia on nende suhtes keelatud, ei tohiks nad ka sotsiaalmeedias erinevaid „skandaalseid“ lehti ja inimesi jälgida.

Videomuutus arusaadavalt üsna kiiresti viraalseks ning tekitas hulgaliselt vastukaja, sest paljud ei mõistnud paari kehtestatuid reegleid. „Kui teie suhtes kehtivad sellises piirangud, siis teadke, et olete mürgises suhtes,“ väitis üks kommenteerija. Samuti arvati, et naine on lihtsalt liiga ebakindel ning seetõttu on tal vaja kontrolli oma kaaslase üle.

Mõned kommenteerijad siiski ütlesid, et mõistavad naise kehtestatud reegleid, isegi kui need tunduvad alguses kummalised. McPherson postitas seejärel uue video, kus tahtis selgitada enda eelmises videos nimetatud reegleid ja ümber lükata väidet, et „tegu on ebakindlusega“, mida paljud jälgijad välja tõid.

„See ei ole usalduse puudumine, vaid see on austus,“ sõnas naine oma jälgijatele. „Abielunaisena ei vaja ma teise mehe seltskonda. Ei, need reeglid ei ole ka punased lipud nagu paljud arvavad. Vastupidi- minu ja mu abikaasa jaoks oleks see punane lipp, kui partner ei suudaks neid piire austada,“ võttis naine asja kokku ja lisas: „Läbipaistvus on paarisuhtes kõige olulisem,“ rõhutas McPherson.

