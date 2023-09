Testimine: see kell viib nutikellad täiesti uuele tasemele

Mitu sammu eespool

Lisaks ilule on kell äärmiselt kerge. Võiks isegi öelda, et märkamatult mugav. Märkamatu ainult kerguse mõttes, sest tegelikkuses sain neil päevadel, kui seadet testisin, mitmeid komplimente. Paljudele tuli üllatuseks, et tegemist on nutikellaga, sest selle välimus on lihtsalt nii stiilne. Sageli kasutati ka sõna „elegantne“, mis mulle muidugi eriti meeldis. Mis seal salata, ka enda pilk oli kellale pidevalt suunatud. Kui võrrelda kõiki nutikelli, mis Eestis saadaval, siis mul on tunne, et Huawei on kõigist disaini mõttes mitu sammu eespool.

Tean, et väga kallitel nutikelladel, mille hind ulatub tuhande euro kanti, on aku, mida tuleb korra päevas laadida. Huawei GT 4 nutikella ei laadinud ma seitse päeva jutti. Mida harvemini laen, seda rohkem saab kell ju minu kohta infot, mida analüüsida. Pluss ma tõesti ei viitsi võtta laadijat kaasa, kui lähen ööseks kodust ära. Huawei Watch GT 4 kahe mudeli, 46 mm ja 41 mm aku kestvus on erinev (46 mm mudel peab ühe laadimisega vastu kuni 14 päeva, 41 mm mudel aga kuni seitse päeva). Kella laadimine on lihtne: 15-minutiline juhtmevaba kiirlaadimine annab piisavalt energiat terveks päevaks, täislaadimiseks kulub vaid 60 minutit.

Suur eksiarvamus

Minu suur eksiarvamus oli, et ma ei saa kindlasti Huawei nutikella kasutada, sest mul pole sama brändi telefoni. Aga nii see pole! Kell töötab spetsiaalse rakenduse pealt, mida saab igasse telefoni tõmmata, ning mulle suureks üllatuseks sünkroniseerib see andmed ka iPhone Healthi rakendusega.