Tänapäeval on igal professionaalsel pruutkleidisalongil kodulehel info müügil olevatest kleitidest ja suuruste valikust. Helista või saada e-kiri neile, kelle pakutu sind kõnetab. Mõõda enne ära oma rinna-, vöö- ja puusaümbermõõt ning küsi julgelt, kas neil on proovida sinu suuruses näidiskleite. Ära lase ennast US või UK numbritest segadusse ajada – salongidel peaks olema omaenda mõõdutabelid.