Ebatervest suhtest tervesse. „Olin aastaid täiesti ebanormaalset käitumist normaalseks pidanud“

Minu uues suhtes juhtus mõni aeg tagasi seik, mis näitas hästi, kui suure pinge all olin aastaid elanud. Olime kohtingult tagasiteel, kui mu praegune abikaasa sõitis autoga vastu äärekivi ja selle tagajärjel purunes rehv. Väljas oli külm, pime ja vihmane ehk mitte just parim aeg, et rehvi vahetada. Niisiis läksin kohe pingesse ja ootasin, millal mu kaaslane mind sõimama hakkab.

Kui rehv oli vahetatud ja istusime taas soojas autos, teel kodu poole, tegin midagi kummalist. Ma tänasin oma kaaslast selle eest, et ta minu peale ei karjunud. Talle oli see muidugi ehmatav ja imelik ühtaegu ning ta küsis, miks ta oleks pidanud seda tegema.

Mina pakkusin, et olukord oli nõme ja... sellepärast. Tema ütles seepeale, et see polnud ju minu süü, ja isegi kui oleks olnud, siis ta ei käituks minuga kunagi nii. See oli esimene kord, kui sain aru, et olin aastaid täiesti ebanormaalset käitumist normaalseks pidanud. Alguses oli raske ümber harjuda, et ta ei karjugi mu peale.

Need on mõned minu taipamised ja tähelepanekud, mis paratamatult tulevad kaasa iga naisega, kes on elanud pikalt ebaterves suhtes.

Hea tuleb oma hinnaga?

Minu eelmises abielus ja tõtt-öelda ka lapsepõlves ei saanud ma kunagi mõelda heategudest kui tõesti hea südamega tehtud tegudest, millel poleks mingeid „agasid“. Seetõttu ei usaldanud ma kunagi seda, kui keegi minuga kenasti käitus. Alati, kui mu partner oli minu vastu „liiga“ kena, tõmbusin pingesse ega suutnud olla tänulik või isegi elevil, sest ootasin, et juhtuks midagi halba.

Uues suhtes, kus kõik oligi hästi, läks mul kaua aega, et mitte otsida heas kohe halba. Seepärast sisendasin endale pidevalt: „Ma väärin, et minu vastu ollakse lahke, ma olen armastusväärne. Mu partner näitab, et hoolib minust, ta teeb mulle head ja tal ei ole halbu kavatsusi.“ See võttis küll aega, aga lõpuks tekkis sellest minu uus normaalsus.

Tülid, mis olid turvalised